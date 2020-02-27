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Сбербанк решил оплатить разработку вакцины от коронавируса в России

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Герман Греф
Герман Греф

Сбербанк решил оплатить разработку вакцины от коронавируса в России. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

Греф заявил, что Сбербанк готов выдать грант для разработки лекарства российским научно-исследовательским центрам. По его словам, предложение обсуждается с двумя российскими министрами. Какими именно, он не уточнил.

Глава Сбербанка также добавил, что еще предстоит оценить влияние от распространения коронавируса на экономику и бизнес.

Ранее 27 февраля Греф сообщил, что предложил правительству России использовать систему распознавания лиц в борьбе с распространением коронавируса. Он рассказал о разработке властями плана «Б» в этом вопросе и согласился предоставить технологии по распознаванию лиц в масках.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

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