Названа польза от продажи Сбербанка для всей России

Продажа Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству будет полезна для всей страны, поскольку может способствовать возвращению инфляции к четырем процентам. Это следует из комментария аналитиков международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, который поступил в «Ленту.ру».

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Инфляция в России по итогам 2019 года составила три процента. По мнению экономистов S&P, объем сделки по продаже акций Сбербанка достаточно мал, чтобы привести к резкому скачку инфляции, так как допрасходы бюджета будут осуществлены в течение трех лет. Но это «может способствовать возврату инфляции к целевому показателю в четыре процента», говорится в сообщении.

В России наблюдается замедление инфляции. Центробанк поставил таргет по инфляции на уровне четырех процентов и в 2019 году активно предпринимал меры для того, чтобы разогнать ее. Так, за прошлый год регулятор пять раз понижал ключевую ставку. В шестой раз он сделал это в феврале 2020 года. В Банке России ожидают, что в 2020 году инфляция будет на уровне 3,5-4,0 процента, в последующие годы — около четырех процентов.

Такой уровень инфляции выбран не случайно — он считает оптимальным для того, чтобы стимулировать развитие экономики России. Если инфляция будет ниже, это может тормозить рост ВВП.

Между тем глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее говорила, что продажа пакета акций Сбербанка ускорит инфляцию только на 0,2 процентного пункта. Она добавила, что сделка значительно не повлияет на курс рубля и не скажется на денежно-кредитной политике в стране.

О планах Банка России продать 50 процентов плюс одну акцию Сбербанка стало известно 11 февраля. Стоимость пакета акций оценивается в 2,45 триллиона рублей. Он будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

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