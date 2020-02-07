Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

В регуляторе объяснили такое решение тем, что замедление инфляции происходит быстрее прогноза, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются стабильными.

Центробанк не исключает, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки. Оно будет зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий.

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В последний раз ключевая ставка была снижена на заседании 13 декабря, а перед этим — 25 октября. Всего в 2019 году регулятор опускал ставку пять раз.

В октябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может снижаться «более решительно».

Ключевой называется ставка, по которой Центробанк предоставляет деньги банкам. От нее зависят ставки банков по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем лучше условия по кредитам и хуже — по депозитам.

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