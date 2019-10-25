ЦБ понизил ключевую ставку

Центробанк России понизил ключевую ставку на 0,5 процента — до 6,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Свое решение руководство Центробанка объяснило более быстрыми по сравнению с ожиданиями темпами снижения инфляции, а также сдержанными темпами роста российской экономики в целом. Отмечается, что инфляционные ожидания населения также остаются на низком уровне.

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По оценкам ЦБ, годовой прирост цен по состоянию на 21 октября составил 3,8 процента, что на 0,2 процентного пункта меньше целевого показателя. Также руководство Центробанка приняло во внимание замедление темпов кредитования, наблюдающееся с июня.

«Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8-1,3 процента. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами», — говорится в сообщении.

Предыдущее значение ключевой ставки — 7 процентов годовых — действовало с 9 сентября. Следующее заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем снижении, состоится 13 декабря. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка может снижаться «более решительно».

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