ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Основная причина снижения ключевой ставки — замедление инфляции, при этом резко снижать ставку регулятор не планирует в связи с тем, что инфляционные ожидания населения находятся по-прежнему на высоком уровне. «Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», — сказано в релизе ЦБ.

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В связи с этим Банк России принял решение понизить прогноз по росту цен по итогам 2019 года с 4,2-4,7 процента до 4-4,5 процента по итогам года. В дальнейшем ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция стабилизируется на уровне около 4 процентов. Снижению прогноза по инфляции также поспособствовали динамика потребительского спроса и сельское хозяйство, которые удержали рост цен.

Регулятор допускает, что при сохранении текущей динамики на одном из грядущих заседаний ЦБ вновь снизит ставку, однако решение будет зависеть от всевозможных макроэкономических рисков. Следующее заседание Банка России состоится 25 октября.

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