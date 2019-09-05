Костин предположил рост кредитования после снижения ставки ЦБ

Многие участники российского рынка ожидают возможного дальнейшего снижения ставки Центрального банка в предстоящую пятницу на четверть процентного пункта. Об этом глава Банка ВТБ Андрей Костин заявил в интервью CNBC на полях V Восточного экономического форума.

«Увидим, но в целом действительно тенденция направлена в сторону снижения ключевой ставки в России, так как прогноз по инфляции составляет ниже 4 процентов. Ставка все еще 7,25 процента, поэтому я думаю, что пространство для маневра у ЦБ имеется. Кроме того, смягчению политики ЦБ во второй половине года способствует снижение ставки ФРС в июле, ведь Россия — часть мировой экономики», — подчеркнул Костин.

По мнению главы ВТБ снижение ставки может изменить настрой корпоративного сектора и способствовать росту кредитования. «Спросите любого руководителя промышленного предприятия здесь на форуме. Они скажут, что процентная ставка слишком высокая, и если она будет меньше, то они будут брать в долг гораздо больше и начинать новые инвестиционные программы», — отметил Костин.

Кроме того, руководитель ВТБ считает, что в России нужны новые меры в налогово-бюджетной сфере для сокращения налогового бремени. Кроме того, бизнес ожидает более серьезной отдачи от крупных государственных инвестиций в национальные проекты. «Они могут помочь повысить темпы роста ВВП с 1-1,4 процента, которых мы ожидаем в этом году, до 3,1-3,2 процента, запланированных в 2021-2022 годах, потому что в настоящее время у России большой профицит бюджета, правительство по-прежнему пытается откладывать доходы в так называемые резервные фонды, но, как только будет достигнут определенный уровень запасов, правительство начнет расходовать дополнительные средства. Мы ожидаем, что это значительно поможет стимулировать внутренний спрос», — сказал глава банка.

Андрей Костин в принципе согласился с тезисом корреспондента CNBC о том, что в период следующего экономического цикла восстановление будет происходит в основном за счет стран с формирующимся рынком — России, Китая, Индии, — в отличие от предыдущих периодов, когда именно ФРС тянула всех за собой. И, характеризуя возможности рынков России, Китая и Индии, Андрей Костин отметил, что они, возможно, демонстрируют более высокую степень волатильности, чем в более развитых странах, но, с другой стороны, именно развивающиеся страны показывают высокие темпы экономического роста. «При этом есть и угрозы, связанные с торговыми войнами. Все это ощущают. Торговая война между Китаем и США является одной из серьезных проблем, которая может повлиять не только на развивающиеся рынки, но и на мировую экономику в целом, и в России это тоже вызывает обеспокоенность», — отметил Костин.

По мнению главы ВТБ, Россия в значительной степени адаптировалась к американским санкциям, поскольку они действуют уже пять лет. «Возможно, они и отрезали Россию от международного капитала и долговых рынков, но при этом они помогли нам больше сфокусироваться на внутреннем розничном рынке. Мы существенным образом изменили нашу политику фондирования. Раньше большая часть заимствований — в долларах, в евро — приходилась на Запад. Теперь это не так», — подчеркнул Костин. Отечественный бизнес учится находить источники финансирования в России, и это очень помогает в периоды кризиса, поэтому сейчас наша страна чувствует себя в большей безопасности, считает руководитель банка. «Но, разумеется, мы бы хотели быть более активными на международных рынках, более тесно сотрудничать с зарубежными банками, но мы имеем то, что мы имеем. Мы должны принимать эту реальность, и боюсь, что это надолго», — акцентировал внимание Андрей Костин.

Кроме того, в России уже накоплен опыт привлечения средств, например, на китайском рынке. «Мы действительно рассчитываем на международный рынок в Азии, но он также находится под воздействием санкций, потому что многие банки в Азии все еще боятся работать с нами из-за возможных так называемых вторичных санкций со стороны США», — подчеркнул глава ВТБ.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать повышенного давления от снижения ставок на процентную маржу, Андрей Костин подчеркнул, что по этой проблеме он дискутирует с председателем ЦБ России. «Да, мы видим довольно большое давление на маржу и прикладываем серьезные усилия по ее сохранению. Она была на уровне 4 процентов, и это довольно высокая цифра, сейчас на нее оказывается давление, но мы пытаемся ее удержать за счет цифровизации банка, вывода на рынок новых продуктов, а также программы по оптимизации расходов, которая должна нам помочь сохранить маржу, что является очень важным для нас», — ответил на вопрос Андрей Костин.