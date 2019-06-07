Костин рассказал о деле Калви и американских санкциях

Глава ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме дал интервью телеканалу Bloomberg. Отвечая на вопрос, какой сигнал дело американского инвестора Майкла Калви посылает людям, которые рассматривают возможность инвестировать средства в Россию, руководитель банка сказал, что хоть он лично не знаком с ним, «но в России к нему и его компании относятся с большим уважением. Это не значит, конечно, что его компания или какие-то сотрудники его компании не могли в чем-то нарушить законодательство. Надеюсь, что эта ситуация разрешится и господин Калви вернется к работе».

Андрей Костин убежден, что дело против американского инвестора не сфабриковано: «Бизнес — сложная штука. Иногда люди нарушают какие-то правила не нарочно. Может быть, в данном случае произошло как раз нечто подобное. Не думаю, что господина Калви нужно за это наказывать».

Что касается новых санкций США в отношении России за вмешательство в выборы, то, по мнению Андрея Костина «для этого нет даже никакого предлога. Раньше для санкций не было причин, но, по крайней мере, был какой-то предлог. А теперь нет даже никакого предлога. Только что закончилось расследование Мюллера, и оно не дало никаких результатов». Глава ВТБ убежден, что Конгресс США связал президенту Трампу руки даже после завершения работы спецпрокурора Мюллера. Поэтому у него вряд ли получится улучшить отношения с Россией. Андрей Костин уверен, что проблема тут не в России, а во внутренних делах США. К тому же Россия уже наказана под предлогом вмешательства в американские выборы и «я не понимаю, что еще можно добавить к этому списку», — подчеркнул глава ВТБ.

Андрей Костин коснулся отношений с КНР: «У меня здесь много встреч, 2-3 встречи с представителями крупных китайских компаний. Мы обсуждаем инвестиции в Россию и особенно в российскую инфраструктуру. Недавно российское правительство приняло новую программу так называемых национальных проектов. И инфраструктура является одним из важнейших пунктов этой программы. Мы сами активно участвуем в инфраструктурных проектах: мы строим аэропорт в Санкт-Петербурге, платные дороги. Мы продолжаем заниматься этим, и китайские компании активно интересуются строительством и инвестициями — это одна из интересных областей для них». «Наши китайские партнеры уверены, что их интересы здесь не будут нарушаться, они получат равные права по сравнению с российскими», — добавил глава ВТБ.

Глава ВТБ отметил, что ему хотелось бы работать с Африкой, «и мы делаем это, но, возможно, для этого не требуется наличия банка. У нас есть инвестиционное подразделение, а операции можно проводить из России, Лондона или Франкфурта. Местные банки нужны в основном для того, чтобы заниматься обслуживанием физических лиц, среднего и малого бизнеса», — отметил Андрей Костин. По поводу VTB Africa еще не принято окончательного решения: «может быть, уйдем, а может быть, останемся,— это не очень большое подразделение, размер капитала всего 50 миллионов долларов США», — уточнил руководитель ВТБ.

По словам Костина, из-за геополитической ситуации ВТБ все больше ориентируется на российский рынок, на который приходится 95 процентов доходов банка. «Тем не менее мы бы хотели сохранить присутствие за границей. Из-за выхода Великобритании из ЕС нам пришлось сократить команду в Лондоне, но при этом мы увеличили команду во Франкфурте. Мы сохраним подразделения в Шанхае, во Вьетнаме и в некоторых других странах, например в Грузии. Наш банк в этой стране открылся в 2004 году и успешно выдержал все события, с которыми столкнулась Грузия», — подытожил Андрей Костин.