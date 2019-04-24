Костин обсудил с журналистом CNBC Мюллера и Украину

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин дал интервью американскому каналу CNBC, в котором рассказал о новой стратегии развития банка, нацеленной на резкое увеличение прибыли и рост активов на 7 процентов. Уверенность в достижении этих целей Андрей Костин видит в том, что в период с 2021 по 2024 годы показатель роста ВВП в России должен составить 3-3,3 процента. «Дело в том, что в России сейчас реализуется довольно амбициозная программа инвестиций на внутреннем рынке. При этом значительная часть инвестиций — это инвестиции из российского бюджета, который в прошлом году впервые за последние 6 лет оказался профицитным», — почеркнул Андрей Костин.

Отвечая на вопрос о том, изменился ли в лучшую сторону настрой представителей бизнес-сообщества после публикации доклада спецпрокурора Мюллера не нашедшего вины президента Дональда Трампа в сговоре с Россией, Андрей Костин напомнил, что на протяжении долгого времени российская сторона утверждала, что комиссия Мюллера не найдет каких-либо взаимодействий или закулисных соглашений между Трампом и Россией, потому что их не существует, что и подтвердил доклад Мюллера. Что же касается озвученных обвинений России в ход выборов, глава ВТБ подчеркнул, что он «не получил достаточно информации об этом из доклада Мюллера или других источников, чтобы найти подтверждение этим обвинениям».

Андрей Костин выразил надежду, что «доклад Мюллера поможет начать пересмотр поведения американских политиков касательно России и, может быть, у нас будет новый старт в наших отношениях между Россией и США», а также обратил внимание на то, что Россия может оказаться заложницей во внутриполитической борьбе в США. С Капитолийского холма все равно звучат голоса о том, что нужно объявить импичмент Дональду Трампу, поэтому ему придется и дальше бороться за выживание и не известно решит ли Трамп разыграть «российскую карту» и продемонстрировать всем, что он занимает более жесткую позицию в отношении России, чем кто-либо еще, — заметил глава ВТБ.

Отвечая на вопрос, появится ли шанс для перезагрузки отношений между Украиной и Россией после победы Владимира Зеленского и, может быть, как следствие это приведет к ослаблению санкций, Андрей Костин заметил, что было бы очень сложно восстановить отношения с Украиной при Порошенко. В отношении будущего президента существуют разные точки зрения, отметил глава ВТБ. Некоторые считают его человеком, незатронутым коррупцией, который может привнести серьезные изменения в страну. «Но есть люди, которые называют его марионеткой Коломойского, одного из украинских олигархов с самой дурной славой. Они считают, что он будет всего лишь игрушкой в его руках. Пока еще рано что-либо говорить. Давайте подождем хотя бы 100 дней его правления. Но надежда, несомненно, есть, что с новым президентом появятся новые идеи, и это может стать новой страницей в наших отношениях. Мы бы очень хотели надеяться на это», — подчеркнул Андрей Костин.

