ВТБ поможет Чечне развивать банковский сектор

Президент ВТБ Андрей Костин 18 апреля встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и подписал соглашение о сотрудничестве между банком и регионом, сообщает пресс-служба ВТБ.

В сообщении отмечается, что документ предусматривает взаимодействие по проектам внедрения в Чечне современных банковских технологий и повышению доступности финансовых услуг. Среди них — программы кредитования и сберегательных продуктов, а также развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт.

Стороны также обсудили перспективы развития розничной сети банка в регионе, в частности, рассмотрели возможность открытия банковского офиса в Грозном.

По словам Андрея Костина, ВТБ готов участвовать в значимых для региона проектах, а также предоставлять населению комплексное банковское обслуживание.

В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что благодарен ВТБ за взаимовыгодное сотрудничество с Чечней. По его словам, соглашение имеет большое значение для региона, который уделяет особое внимание развитию банковской системы. Он подчеркнул, что республика готова создать хорошие условия для вхождения ВТБ в Чечню.

ВТБ активно работает на рынке Северо-Кавказского Федерального округа. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в СКФО с начала года увеличился на 8 процентов и по итогам первого квартала 2019 года превысил 76,5 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 51 миллиарда рублей.