Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa впервые за пять лет увеличила максимальную сумму платежей, не требующую ввода ПИН-кода. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за растущей популярности бесконтактной оплаты среди россиян Visa приняла решение повысить предельную сумму, которую владелец может снять с карты без использования ПИН-кода, до трех тысяч рублей. В первый раз о своих намерениях Visa заявила еще в марте 2019 года.

Отмечается, что каждый банк будет принимать решение о повышении или сохранении лимита на прежнем уровне самостоятельно. Так, Газпромбанк заявил, что планирует поднять максимально допустимую сумму, но еще не назвал точной даты перенастройки системы. Также о нововведении положительно высказались такие банки, как ВТБ, «Русский стандарт», Промсвязьбанк, но лишь в Райффайзенбанке высказали готовность перенастроить терминалы уже в ночь на 13 апреля.

«В целом рост лимита — это шаг вперед, который позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики», — заметил директор по развитию платежных решений компании «Эвотор» Заур Бесолов.

Отмечается, что ни MasterCard, ни платежная система «Мир» не собираются увеличивать этот порог.

Ранее в апреле стало известно, что Visa и MasterCard потребовали от российских банков выпускать только бесконтактные карты. Платежная система «Мир» подобные требования вводить не планирует.

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