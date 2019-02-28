Visa и Mastercard заподозрили в нарушении закона

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились с просьбой возбудить дело против платежных систем Visa и Mastercard, передает РИА Новости.

Заявление поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которые обвинили платежные системы в злоупотреблении доминирующим положением.

В частности, заявлено, что платежные системы не соблюдали закон о конкуренции, когда устанавливали размер межбанковской комиссии (МБК). Межбанковская комиссия определяет размер торговой уступки — совокупной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

Например, ставки МБК Mastercard выше для розничных продавцов непродовольственных товаров, чем для магазинов других форматов с аналогичным ассортиментом. Таким образом, как заявляется в документе, продавцы с меньшими ставками получают «необоснованные преимущества перед своими конкурентами».

В конце прошлого года ЦБ направил письмо малым банкам с просьбой найти запасного партнера, который бы смог обслуживать данные по их банковским картам. Подстраховаться решили на случай введения новых санкций со стороны США.

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