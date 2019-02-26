«Мегафон» и Mastercard представили мобильный финансовый маркетплейс

«Мегафон» и международная платежная система Mastercard подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве в сфере мобильных финансовых услуг и представили услугу «Кредит на счет телефона» — мобильный финансовый маркетплейс для абонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора. Документ подписан на проходящем в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе. Цель совместной деятельности оператора и платежной системы — сделать финансовые сервисы еще более доступными, удобными и нативными для пользователей смартфонов.

Благодаря новому сервису абоненты «Мегафона» и держатели виртуальных и пластиковых карт Mastercard «Мегафон Банка», первыми в России получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых организаций страны и возможность в несколько кликов в привычном мобильном приложении оформить удобный кредитный продукт в режиме онлайн и практически моментально получить деньги на счет мобильного телефона и оплачивать покупки. Таким образом у клиентов больше нет необходимости посещать офисы банка — теперь удобные финансовые сервисы доступны с экрана смартфона.

Воспользоваться услугой можно будет в приложении «Мегафон Банк» в специальном разделе «Кредитные продукты». На основе анализа потребностей клиента будет формироваться индивидуальное предложение по кредиту. Деньги будут зачислены прямо на счет мобильного телефона абонента, и далее ими можно будет расплачиваться везде с помощью цифровой карты-токена Mastercard, привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Оформить цифровую банковскую карту Mastercard в приложении «Мегафон Банк» можно также в несколько кликов, превратив счет мобильного телефона в банковский счет, со всеми его преимуществами: процент на остаток, кэшбэк. При желании и необходимости клиент всегда сможет оформить и традиционную пластиковую банковскую карту в любом салоне «Мегафона» за 5 минут.

Сейчас заключены соглашения по предоставлению кредитных продуктов абонентам «Мегафона» с «Райффайзенбанк», «Ак Барс Банк» и Газпромбанк. До конца года число финансовых организаций-партнеров проекта увеличится до десяит. Для всех абонентов «Мегафона» услуга финансового маркетплейса станет доступна до конца 2019 года.

«Мы продолжаем развивать линейку финансовых услуг, позволяющую нашим абонентам наиболее эффективно и выгодно использовать смартфон в качестве платежного инструмента, — отмечает директор по новым бизнесам и партнерствам «Мегафона» Ян Кухальский. — Оплата покупок со счета мобильного телефона и денежные переводы уже стали привычными атрибутами современного абонента "Мегафона". Сегодня мы рады в партнерстве с Mastercard и первыми среди мобильных операторов страны представить нашим абонентам уникальную возможность быстрого получения выгодных кредитных продуктов на счёт телефона от ведущих финансовых организаций».

«Технологии Mastercard помогают мобильным операторам выстраивать долгосрочную стратегию по развитию своих мобильных финансовых сервисов и создавать инновационные, безопасные и актуальные предложения для многомиллионной аудитории России. Таким образом россиянам становятся еще более доступны современные финансовые сервисы и технологии, с которыми просто, удобно и безопасно решать повседневные задачи, обеспечивать финансовую стабильность и управлять личными или семейным бюджетом», — прокомментировал новость директор по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев.

