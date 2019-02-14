«МегаФон» подготовился к массовой реализации проектов «умных городов»

Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений и ряд других компетенций позволяют «МегаФону» участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для развития «умных городов». С таким заявлением выступил генеральный директор мобильного оператора Геворк Вермишян.

По мнению Вермишяна, «МегаФон» также вносит заметный вклад в развитие сетей 5G, которые особенно важны для обеспечения роста умных городов. Так, во время Чемпионата мира был проведен запуск беспилотных электробусов на сетях 5G в Казани и первая прямая трансляция матча в формате VR с использованием 5G.

«МегаФон» уже сейчас является партнером государства в подготовке и реализации программы «Цифровая экономика». Амбиция «МегаФона» — стать основным партнером государства в развитии «умных городов». Мы уже создаем новые продукты для цифровизации регионов. Среди них — решения по управлению городской инфраструктурой (умное освещение, ЖКХ, здания), безопасностью города и транспортом.

В течение 2018 года компанией были запущены пилотные проекты в нескольких городах (Псков, Великий Новгород), где были реализованы решения по умному управлению трафиком, безопасности и управлению административными зданиями. «МегаФон» также прорабатывает проекты по умному освещению, автоматизированной системе управления парковочным пространством и дорожным движением, телемедицине.

«В 2019 году "МегаФон" планирует переход от успешных пилотов к полноценному запуску и масштабированию наших решений, расширение пула региона-партнеров и запуск новых проектов. Компания верит в то, что может стать важным партнером для государства, подключая новые возможности нашим клиентам», — подчеркнул Геворк Вермишян.

На вопрос какие технологии наиболее тиражируемые и интересные, Геворк Вермишян ответил, что по его мнению — это win-win. Технология win-win - это когда соблюдаются интересы одновременно бизнеса, государства и граждан. То есть видеофиксация, весогабаритный контроль.

«"Умный город" — это облачное понятие, которое по-хорошему не имеет коробочных решений», — рассуждает генеральный директор оператора.

«Безусловно, потенциал, огромный. Что касается масштабирования, это технологии, построенные на сетях интернета вещей IoT технологии жилищно-коммунального хозяйства, продуктов управляющих компаний, которые делают жизнь домохозяйств более "цифровой" и удобной от вывоза мусора до претензионной работы», — считает он.

При этом Вермишян считает, что коробочные решения в данном сегменте невозможны, так как каждый регион имеет собственное видение продукта.