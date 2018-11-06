«МегаФон» объявил о проведении внеочередного собрания акционеров

Совет директоров «МегаФона» 2 ноября рекомендовал общему собранию акционеров утвердить взаимосвязанные крупные сделки — предоставление компанией финансирования дочернему подразделению «МегаФон Финанс» и предоставление поручительства в отношении банковской гарантии, которая может быть выдана «МегаФон Финанс», а также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА») 6 декабря 2018 года в форме заочного голосования для рассмотрения вопроса о согласии на совершение указанных взаимосвязанных крупных сделок, сообщает пресс-служба оператора.

Внеочередное собрание, указывается в сообщении, созывается по инициативе совета директоров Компании в соответствии с решением, принятым 2 ноября 2018 года. При этом, 13 ноября 2018 года — дата, одобренная в качестве отчетной даты, требуемой для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата закрытия реестра).

Как ранее сообщалось компанией, «МегаФон Финанс» приобрело у MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентного дочернего общества компании, обыкновенные акции в количестве 109 629 380 штук и глобальные депозитарные расписки («ГДР»), удостоверяющие права на такие акции, в количестве 29 987 157 штук, что составляет 17,68 процента и 4,84 процента от уставного капитала «МегаФона» соответственно. Вместе с обыкновенными акциями, принадлежащими rjvgfybb «АФ Телеком Холдинг» как аффилированному лицу «МегаФон Финанс», указанное количество ценных бумаг составляет 74 процента и 4,84 процента уставного капитала «МегаФона», соответственно.

Если принадлежащие «МегаФон Финанс» ГДР будут погашены с получением обыкновенных акций компании, права в отношении которых удостоверяются ГДР, то «МегаФон Финанс» может приобрести акциями, принадлежащими его аффилированному лицу, более 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций и в таком случае будет обязано направить обязательное предложение о приобретении оставшихся акций компании. Решение о погашении ГДР, в результате которого у «МегаФон Финанс» может возникнуть обязанность по направлению обязательного предложения, не принималось, и реализация обязательного предложения потребует получения всех необходимых корпоративных и государственных одобрений. В компании уточняют, что нет гарантий того, что такие одобрения будут получены, в какие сроки они могут быть получены, а также в какие сроки может быть осуществлено погашение ГДР.

Финансирование, которое может быть предоставлено в форме договора возобновляемого займа сроком до 3 лет и (или) внесения обществом вклада в имущество (уставный капитал «МегаФон Финанс»), либо иным способом на общую сумму до 111,6 миллиарда рублей, включая расходы по процентам и иные соответствующие расходы, и предоставление компанией поручительства на сумму до 90 миллиардов рублей, вопрос о согласии на совершение которых выносится на одобрение собрания акционеров, позволит «МегаФон Финанс» при необходимости получить банковскую гарантию и осуществить приобретение акций в случае, если такая необходимость возникнет.