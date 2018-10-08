«МегаФон» признан самым быстрым оператором в России

«МегаФон» получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных, что подтверждается показателями более 7,9 миллиона замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за первый и второй кварталы 2018 года.

По данным компании Ookla, «МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: так, средняя скорость скачивания составила 24,68 мегабита в секунду, а средняя скорость загрузки данных — 10,57 мегабит в секунду. Замеры проводились с 1,456 миллиона уникальных устройств.

«"МегаФон" постоянно работает над улучшением качества связи, развивая собственную сеть. Сегодня мы располагаем самой мощной группировкой базовых станций в России и остаемся первопроходцами эры быстрого интернета, сохраняя лидерство в 4G и тестируя возможности пятого поколения связи на актуальных кейсах повседневной жизни», — прокомментировал результаты замеров коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. «Для нас большая честь получить поистине народную награду, а также огромная ответственность продолжать открывать новые возможности для наших клиентов в мобильном интернете», — подчеркнул он.

Представители мобильного оператора отмечают, что столичные абоненты «МегаФона» могут качать данные со средней скоростью 41,93 мегабита в секунду, а загружать — с 14,46 мегабит в секунду, что почти в два раза превышает показатели второго по средней скорости оператора. Также представлены результаты пользовательских замеров в Санкт-Петербурге, где средняя скорость скачивания для абонентов составила 25,74 мегабита в секунду, а загрузки — 14,46 мегабит в секунду.