«МегаФон» запустил марафон хакатонов с призовым фондом более 2 миллионов рублей

Оператор цифровых возможностей «МегаФон» запустил марафон хакатонов MegaDataHack с общим призовым фондом более 2 миллионов рублей. Марафон включает в себя серию офлайн и онлайн соревнований в российских региональных центрах по созданию новых цифровых сервисов. Мероприятие объединит 1550 участников, а общий охват разработчиков и ИТ-специалистов составит около 650 тысяч человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «МегаФоне».

Оператор позиционирует марафон как шанс дата-аналитикам, разработчикам, программистам проявить себя, выиграть финансирование на обучение или реализацию проектов и получить работу мечты в команде «МегаФона».

Задача участников каждого хакатона — в течение уик-энда создать рабочий прототип интерфейса абонентского приложения «МегаФона» с инновационным пользовательским интерфейсом с элементами геймификации или же предложить сервис по анализу больших данных клиентских профилей и автоматизации процесса обслуживания. Работа над решением будет проходить по командам в кампусах ведущих вузов станы и технопарках и академических городках. В течение трехдневного интенсива участникам предстоит создать концепцию, протестировать ее и проработать прототип вместе с экспертами. Финалом хакатона станет презентация решений и выбор победителя. Первые три хакатона пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а также во Владивостоке. Центральным событием станет масштабный онлайн-хакатон в Москве, который объединит свыше тысячи профессионалов.

Марафон MegaDataHack является частью стратегии развития талантов «МегаФона», направленной на поиск и поддержку перспективных специалистов по всей территории России, развитие компетенций разработчиков и организацию дополнительного обучения в сфере программирования и создания пользовательских интерфейсов. В первом полугодии 2018 года «МегаФон» организовал 79 мастер-классов, кейс-чемпионатов и хакатонов по всей России, по итогам которых на работу в компанию были приглашены 47 специалистов.

«Марафон хакатонов MegaDataHack — это входной билет для молодых IT специалистов в мир создания коммерческих решений и востребованных цифровых продуктов, — прокомментировала новость директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак. — На хакатоне мы предлагаем встретиться с реальными задачами, которые сегодня стоят перед разработчиками "МегаФона", и попробовать свои силы в создании прототипов решений, которые мы уже завтра можем взять в доработку и реализацию. Участие в хакатоне — это в хорошем смысле челлендж для начинающих специалистов, прохождение которого может дать хорошее ускорение для построения успешной карьеры — как в "МегаФоне", так и других технологических компаниях».