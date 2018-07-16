«МегаФон» откажется от публичности

«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской фондовой биржи (LSE). Соответствующее решение совета директоров опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации. Акции компании больше не будут обращаться на бирже, а нынешним держателям сделают предложение о выкупе бумаг.

«Совет директоров "МегаФона" на заседании, состоявшемся 15 июля, оценив преимущества, которые компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки (ГДР) которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на Московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей Компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.

Глобальные депозитарные расписки «МегаФона» (аналог акций для иностранных инвесторов) будут исключены из котировального списка LSE. Нынешним держателем будет предложено продать имеющиеся бумаги по 9,75 доллара за штуку. Это на 11,1 процента больше средневзвешенной цены за последние три месяца.

Выкупом акций займется кипрская «дочка» «МегаФона» Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL), которая на данный момент сама владеет 3,92 процента акций. Предложение сделают всем акционерам, кроме принадлежащего Алишеру Усманову USM Holdings (владеет 56,32 процента акций), «Газпромбанка» (18,79 процента) и непосредственно MICL. После завершения программы выкупа, которое намечено на 22 августа, у оператора останутся два сторонних собственника. Компания перестанет быть публичной.

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Почти то же самое планируется сделать с акциями, торгующимися на Московской бирже, за исключением процедуры делистинга. Отмечается, что это связано с ее сложностью и высокими затратами. Цена, которую предложат владельцам обыкновенных акций, также составит 9,75 доллара. Это на 26,3 процента больше средневзвешенной цены на Московской бирже за последние три месяца.

В сообщении отмечается, что прекращение статуса публичной компании связано с новой бизнес-стратегией. В мае прошлого года «МегаФон» объявил о превращении из мобильного оператора в оператора цифровых возможностей. Это предполагает активное участие в создании общероссийской цифровой экосистемы, совершение высокорискованных сделок и масштабные инвестиции в инфраструктуру. В связи с этим компания будет выплачивать меньше дивидендов, что снизит ее привлекательность для сторонних инвесторов.

Котировки акций «МегаФона» на Московской бирже после объявления о делистинге выросли на 15,95 процента — до 584,4 рубля.

1 июля в силу вступил пакет антитеррористических мер, больше известный как «закон Яровой». По нему отечественные мобильные операторы обязаны хранить записи разговоров абонентов в течение шести месяцев. Reuters со ссылкой на топ-менеджеров компаний писал, что операторы не успевают подготовить всю необходимую инфраструктуру с использованием только российского оборудования и поэтому вынуждены закупать более дорогое иностранное. Это увеличивает их расходы.

Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенко заявлял, что потери компании от введения «закона Яровой» в ближайшие пять лет составят 35-40 миллиардов рублей.

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