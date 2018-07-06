«МегаФон» разместил анимационные ролики в городах в поддержку российской сборной перед игрой в 1/4 финала чемпионата мира-2018 с командой из Хорватии, сообщили «Ленте.ру» в компании. В рамках кампании обыгрывается популярный мем с тремя болельщиками в кокошниках.

В компании отметили, что на анимированных роликах изображен суперзнак «МегаФона» — три точки, но в кокошниках, а также со слоганом: «Играйте так, как мы за вас болеем!» Кампания обыгрывает популярный мем с тремя болельщиками в старинном русском головном уборе, которых показали в момент трансляции на матче Россия — Испания.

Ролики «МегаФон» разместил в digital-форматах наружной и indoor-рекламы в городах России: в аэропортах, торговых центрах, вузах, на центральных улицах, фитнес-центрах.

Матч сборных России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 по местному времени.