Опальный российский олигарх задумал возродить «Евросеть»

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который уже длительное время живет в Лондоне, задумался о возрождении своего самого известного бренда — «Евросеть». Об этом он написал в комментариях у бывшего президента компании Элдара Разроева.

«Хорошая мысль!» — написал Евгений Чичваркин, отвечая на его предложение выкупить бренд и «снова отправиться в бой». Разроев выступил с подобным предложением после новости о том, что «Связной», которому теперь принадлежит «Евросеть», ликвидирует бренд Чичваркина.

Разроев занимал должность президента «Евросети» с 2004 по 2007 год, до этого он был директором в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и «МегаФоне».

Чичваркин основал «Евросеть» вместе со своим другом Тимуром Артемьевым в 1997 году. В дальнейшем компания стала крупнейшим ретейлером мобильных телефонов на российском рынке. Против Чичваркина в 2009 году было возбуждено уголовное дело, предпринимателя обвиняли в похищении человека и вымогательстве.

В 2011 году дело против него было закрыто, однако Чичваркин отказался возвращаться в Россию. В настоящий момент он живет в Лондоне и вместе с Артемьевым развивает винный магазин Hedonism Drinks Ltd.

О ликвидации бренда «Евросеть» стало известно 6 июня. Объединенная сеть двух давних конкурентов будет работать под брендом «Связной».

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