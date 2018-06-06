Знаменитый бренд беглого бизнесмена будет ликвидирован

Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» перейдет на единый бренд — «Связной». Бренд «Евросеть» прекратит свое существование в течение года, сообщает «Интерфакс».

До конца нынешнего года все магазины «Евросеть» будут отданы «Связному». По словам главы «Связного» Александра Малиса, компания направит «миллиарды рублей» на расширение и оптимизацию магазинов. Планируется дополнительно открыть 400-500 салонов.

Совместное предприятие расчитывает на выручку в 150-160 миллиардов рублей по итогам года.

28 апреля сотовый оператор «МегаФон» и группа SLV — контролирующий акционер группы компаний «Связной» — объявили об объединении своих розничных сетей «Евросеть» и «Связной».

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».

Сотовый ретейлер «Евросеть» был создан в 1997 году Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008-м бизнесмены продали компанию. В том же году Чичваркин уехал в Великобританию. В январе 2009 года Следственный комитет при прокуратуре России возбудил в отношении него уголовное дело.

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