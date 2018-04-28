«Связной» и «Евросеть» создадут крупнейшую в мире сеть

Сотовый оператор «МегаФон» и группа SLV — контролирующий акционер группы компаний «Связной» — объединят свои розничные сети «Евросеть» и «Связной». Об этом говорится в заявлении компаний.

Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в своем сегменте — более 5 тысяч магазинов, отмечается в сообщении. Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков подчеркнул, что объединение позволит лучше понять потребности пользователей и повысить качество обслуживания.

В рамках сделки «дочка» «МегаФона» — компания Lefbord Investment Ltd. — передаст 100 процентов акций компании Euroset N.V. (владеет операционными компаниями «Евросети») кипрской компании DTSRetail LTD (в настоящее время занимается операционным бизнесом «Связного»). В итоге структура «МегаФона» получит 25 процентов плюс одну акцию и два места в совете директоров.

Компании пока не объявили, кто возглавит объединенную структуру. При этом уточняется, что магазины будут продолжать работать без изменений под двумя брендами — «Связной» и «Евросеть».

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018 года консолидировал 100 процентов «Евросети».

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