«МегаФон» займется инновационными проектами в Ульяновской области

«МегаФон» и правительство Ульяновской области 17 января в рамках Гайдаровского форума подписали соглашение, предполагающее реализацию инновационных проектов и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе в рамках программы «Цифровая экономика». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «МегаФона».

«Соглашение призвано объединить усилия представителей государства и бизнеса для экономического развития региона и повышения качества жизни граждан благодаря внедрению инновационных информационно-коммуникационных технологий», — пояснили в компании.

В частности, «МегаФон» окажет содействие в реализации госпрограммы по созданию на территории Ульяновской области информационного общества и выполнению «Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года».

«МегаФон» активно участвует в государственной программе «Цифровая экономика» и инвестирует в цифровые решения по всей стране. Пилотные проекты по внедрению современных технологий уже запущены в нескольких регионах России, среди которых «Цифровой регион» в Удмуртии, «Безопасный город» в Сочи, «Умные счетчики» в Татарстане.

Операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова добавила, что Ульяновская область — один из лидеров по состоянию инвестклимата, является важным регионом для сотового оператора. Только с 2014 по 2016 годы года «МегаФон» вложил более миллиарда рублей в развитие сети в Ульяновской области. «Новое соглашение станет очередным этапом нашего сотрудничества с правительством региона. Совместными усилиями мы сможем более эффективно внедрять новые технологии и развивать цифровые услуги, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни в регионе», — сказала топ-менеджер.

