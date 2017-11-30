«МегаФон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений

«МегаФон» ввел новые принципы тарификации, меняющие подход к интернету вещей. Если раньше клиенты использовали голосовые SIM-карты с ограниченным объемом трафика и отдельно подключали различные M2М-опции, то с тарифными опциями «Интернет вещей для бизнеса» и «IoT без границ» клиенты могут точно спланировать затраты на связь, избежать тарификации сверх лимита и максимально снизить зависимость от роуминга. Об этом говорится в сообщении оператора.

Обе тарифные опции включают доступ к платформе «М2М-Мониторинг». С ее помощью можно в режиме онлайн управлять набором SIM-карт, корректировать расходы и объем используемого трафика, удаленно контролировать работоспособность оборудования, предотвращать внештатные ситуации, а также получать подробную аналитику.

Эксперты iKS-Consulting оценили М2М-платформу от «МегаФона» в сравнении решениями операторов большой тройки, как наиболее удобную и простую в эксплуатации. Тестирование проводилось по базовому набору функций, сформированному исходя из экспертных интервью с пользователями платформ. Среди таких функций — возможность блокировать услуги связи в случае попыток нецелевого использования сим-карты, установленной в оборудовании, работа с тарифным планом SIM-карты и изменением ее параметров, управление автоматической рассылкой отчетов.

«До недавнего времени М2М был периферией рынка мобильной передачи. Сейчас IoT — ключевая технология, от темпов развития которой зависит конкурентоспособность целых отраслей. Например, транспорт, ЖКХ, энергетика уже внедряют «умные» решения, оптимизируют таким образом бизнес-процессы и увеличивают выручку. «МегаФон» обладает широкой экспертизой в сфере Интернета вещей. К концу первого полугодия 2017 года мы «подключили» к M2M порядка 4,5 миллиона сим-карт», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

По ее словам, решения, представленные на рынке, не учитывали динамики развития IoT и многообразия моделей потребления трафика. «Мы внимательно изучили специфические потребности клиентов и поняли — старые правила игры больше не работают. Бизнесу нужны индивидуальные решения, которые позволят оптимизировать затраты не в ущерб производительности. Понимая это, мы создали комплексное базовое решение по управлению M2M - сим-картами и предложили гибкую тарифную политику. Это открывает новые возможности для клиентов и стимулирует развитие рынка в целом», — подчеркнула она.

Тарифная опция «Интернет вещей для бизнеса» разработана для компаний, которые ведут свой бизнес в России и хотят зафиксировать ежемесячные расходы на мониторинг перемещения оборудования по стране. Возможности опции — точное планирование затрат вместе с безлимитным доступом в интернет за 100 рублей в месяц. Скорости 32 Кбит/с более чем достаточно для того, чтобы передать данные, например, с датчиков контроля потребления холодной или горячей воды.

На этапе формирования российского рынка M2M операторы стали предоставлять соответствующие решения для b2b-сегмента. Первые задачи, которые решали такие услуги, — отслеживание местоположения транспорта, терминалов оплаты услуг, связь с розничными точками обслуживания клиентов. Постепенно сфера применения M2M расширялась. Изменилась и сама концепция: на смену M2M пришла идеология IoT. Технологией заинтересовались разные сферы экономики, формируя индивидуальные запросы. Новые реалии потребовали от операторов связи пересмотра существующих IoT-тарифов. «МегаФон» первым предложил гибкую тарификацию.

Для компаний, которые работают на российском и международном рынках, «МегаФон» предложил тарифную опцию «IoT без границ». Был определен оптимальный объем трафика на основании статистики m2m-устройств, которые используются в России и в международном роуминге, и продумали механику. В составе опции включены 15 Мегабайт трафика в месяц за фиксированные 100 рублей. В случае превышения этого объема, клиенту предоставляется 5 дополнительных пакетов по 5 Мб каждый. «Мы предполагаем, что транспорт будет одним из самых быстрорастущих IoT-сегментом в 2018 году. Такое предложение будет актуальным для представителей этой отрасли», — говорится в сообщении оператора.