«МегаФон» объявил об изменениях в руководстве

Совет директоров «МегаФона» в четверг, 26 октября, утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна, в настоящее время занимающего должность финансового директора, для назначения исполнительным директором компании. Решение должно быть одобрено внеочередным общим собранием акционеров, которое состоится 30 ноября. Об этом сообщает пресс-релиз оператора, присланный в редакцию «Лента.ру».

В зону ответственности исполнительного директора «МегаФона» войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ.

«Такая модель управления позволит максимально оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и сфокусироваться на реализации объявленной в мае 2017 года стратегии компании», — заявил председатель Совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.

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По его словам, это позволит генеральному директору компании сосредоточиться на реализации масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействии с государством и крупными корпоративными заказчиками, а также на важнейших перспективных проектах в рамках цифровой повестки страны. Решение этих задач требует «персональной вовлеченности генерального директора», подчеркнул Стрешинский.

«Сегодня рынок перешел на тот этап развития, когда любые удачные инициативы быстро копируются конкурентами, и мы наблюдаем конкуренцию не столько оказываемых услуг, сколько моделей управления, которые становятся долгосрочными преимуществами и влияют на успех компании в будущем», — напомнил гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Он выразил уверенность, что решение совета директоров назначить Вермишяна исполнительным директором, позволит обеспечить стратегическое преимущество компании в будущем. «Опыт и энергия Геворка Вермишяна позволят уже сейчас показывать высокие результаты», — отметил Солдатенков.

Временно исполняющим обязанности финансового директора «МегаФона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющейся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю компании.

