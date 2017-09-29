Зона вне доступа

Ближайшие дни станут определяющими для компаний, предоставляющих услуги сотовой связи в Москве. «Моссвет» и Объединенная энергетическая компания (ОЭК) должны ко вторнику, 3 октября, подготовить документы о расторжении договоров, по которым операторы арендуют опоры наружного освещения для размещения своего оборудования в центре города. Мнение экспертов и участников рынка однозначно — это приведет к ухудшению качества сотовой связи в столице.

Благие намерения

О письме, которое департамент ЖКХ Москвы направил в «Моссвет» и ОЭК, стало известно «Ведомостям». Источники издания, в том числе в мэрии, пояснили: расторжение договоров аренды с компаниями сотовой связи, на основании которых они используют опоры наружного освещения для размещения телекоммуникационного оборудования, стало следствием реализации масштабной программы благоустройства столицы «Моя улица».

Речь идет о фонарных столбах, расположенных на улицах Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, то есть главным образом в исторической части города. При этом власти подчеркивают: письмо департамента ЖКХ касается исключительно эстетической стороны, а значит, не должно привести к негативным последствиям.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Среди требований, выдвинутых к операторам мобильной связи, оговаривается, что они должны уменьшить высоту опор уличного освещения, в ряде мест установить так называемые исторические фонари и разместить свое оборудование так, чтобы оно не выбивалось из общей концепции конкретного исторического места столицы.

Ошибка в расчетах

Инициатива столичных властей в полной мере не продумана и может существенно ухудшить качество сотовой связи в мегаполисе — такого мнения придерживаются и независимые эксперты и в Минкомсвязи России. В профильном ведомстве напоминают, что фонарные столбы в историческом центре Москвы для размещения телекоммуникационного оборудования используют не только компании, предоставляющие услуги мобильной связи.

На этих опорах установлены и репродукторы экстренного оповещения МЧС, и точки доступа бесплатной городской сети Wi-Fi. Таким образом, ошибка, закравшаяся в безусловно полезную для жителей и гостей столицы программу благоустройства городской среды, ставит под угрозу их безопасность.

Представитель Минкомсвязи, на которого ссылаются «Ведомости», подчеркивает, что в настоящее время в центре Москвы существует острый дефицит мест для размещения оборудования мобильной связи. Кроме того, отключение части базовых станций в ЦАО проблемы со связью могут начаться в других районах.

У представителей «большой четверки» — МТС, «ВымпелКома», «МегаФона» и Tele2 — единая позиция по этому вопросу. «Демонтаж оборудования с опор двойного назначения затруднит всем сотовым операторам оказание качественных услуг голосовой связи и скоростного мобильного интернета в центре Москвы», — заявили «Ленте.ру» в Tele2.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева считает, что демонтаж оборудования, размещенного на опорах уличного освещения в ЦАО, не лучшим образом повлияет на качество мобильной связи в центре Москвы.

Фото: Яков Андреев / РИА Новости

К аналогичному выводу пришли и в МТС. В компании полагают, что ухудшение качества услуг мобильной связи в столице станет неизбежным, если столичные власти не предоставят альтернативные места для размещения оборудования. В свою очередь в «МегаФоне» пришли к выводу, что равнозначную замену опорам уличного освещения, которые в центре Москвы используются для размещения базовых станций сотовой связи, предоставить невозможно.

Страна невыученных уроков

Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков, комментируя «Ленте.ру» ситуацию, напомнил, что еще три года назад Москва по качеству услуг мобильной связи занимала отнюдь не почетное место в третьей десятке среди российских регионов.

По его словам, положение дел было настолько нетерпимым, что вызвало резкую критику со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава правительства в феврале 2013 года потребовал от компаний мобильной связи, Минкомсвязи, а также правительства Москвы принять срочные меры к ликвидации отставания.

«Это безобразие. Я приехал в Москву в 1999 году, как известно, из Петербурга и был удивлен: город, который самый большой в нашей стране, является столицей, имеет такое качество связи. Прошло 14 лет — в Москве до сих пор самая плохая связь. Элементарная связь стандарта начала 2000-х годов не работает», — возмущенно констатировал Медведев.

Операторы, все без исключения, последние годы проводили колоссальные действия по запуску новых базовых станций, расширению сети, напомнил Кусков. «Но, видимо, кто-то хочет или вернутся в прошлое, или заработать деньги. Я считаю крайне неудачной данную затею, которая вернет нас в каменный век, и о качестве связи говорить не придется», — подытожил он.

