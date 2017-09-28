СМИ узнали об угрозе качеству сотовой связи в Москве

Качество сотовой связи в столице может ухудшиться до уровня, на котором находилось несколько лет назад. Причиной станет демонтаж телекоммуникационного оборудования, которое в данный момент смонтировано на фонарных столбах. Об этом в четверг, 28 сентября, со ссылкой на источники в мэрии Москвы и близких к ней кругах сообщают «Ведомости». Статью цитирует «Интерфакс».

По словам собеседника газеты, столичный департамент ЖКХ дал поручение «Моссвету» и Объединенной энергетической компании (ОЭК) до 3 октября проработать вопрос о расторжении договоров аренды фонарных столбов сотовыми операторами с учетом необходимости демонтажа оборудования в Центральном административном округе. Сообщается, что это связано с работами по благоустройству.

Чиновник профильного ведомства сообщил журналистам, что на столбах в центре Москвы размещено около 90 процентов базовых станций оператора Tele2, 30-40 процентов станций МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». Там же монтированы точки доступа бесплатного городского Wi-Fi и репродукторы экстренного оповещения МЧС. При этом в центре мало места для монтажа новых станций, а каждое новое поколение связи требует все более плотного покрытия. Отключение оборудования, которое находится в ЦАО, может повлечь за собой проблемы с сетью и в других районах.

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Департамент информационных технологий Москвы утверждает, что в ЦАО установлены около 100 опор, на которых размещено примерно 300 базовых станций сотовой связи. Их отключение может отбросить Москву на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева заявила, что более четверти покрытия связи в центре Москвы обеспечивается за счет оборудования на столбах. Его демонтаж, по ее словам, не только ухудшит качество мобильной связи, но и будет угрожать безопасности.

Чиновник мэрии и сотрудник сотовой компании сообщили журналистам, что требования департамента ЖКХ касаются исключительно эстетической стороны вопроса. В частности, обговаривалось, что в зоне действия работ по благоустройству операторы сделают опоры ниже, частично добавят исторические фонари и подвинут конструкции, чтобы они не выбивались из общей концепции.