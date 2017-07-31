ФАС оценила возможный рост тарифов после отмены роуминга внутри сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что отмена в России внутрисетевого роуминга может привести к росту цен на связь на «доли копейки» за минуту. Об этом в интервью РИА Новости сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«Под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить», — отметила Заева.

Отвечая на вопрос, на сколько, по мнению ФАС, операторы могут увеличить стоимость тарифов из-за отмены роуминга, собеседница агентства сказала: «Мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки».

Материалы по теме Прощание с роумингом Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений

По словам представителя ведомства, в предварительных расчетах не учитывалось то, что «исправление ситуации должно привести к существенному росту "разговариваемости"». «Когда абоненты будут получать цены как дома, они будут и разговаривать как дома», — добавила Заева. Она выразила уверенность в том, что операторы выиграют за счет увеличения роста продаж.

14 июля ФАС выдала предупреждение «Вымпелкому», МТС, «МегаФону» и «Т2 Мобайл». Ведомство зафиксировало признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. ФАС пришла к выводу, что цены на услуги связи в такой ситуации не должны отличаться, и потребовала, чтобы операторы устранили разницу в течение 14 дней.

В Минкомсвязи в связи с этим высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг тарифы на сотовую связь вырастут. «Сейчас услугами роуминга внутри РФ пользуется лишь около семи процентов абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешествующих абонентов на всех абонентов», — отметила представитель министерства.