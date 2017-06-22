В «МегаФоне» рассказали об «удивительной реакции» абонентов на сбои

Многие абоненты «МегаФона» отказались от компенсаций, предложенных компанией после сбоев в работе сети 19 мая и 13 июня. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова. Материал опубликован на сайте издания в четверг, 22 июня.

«Нас также по-хорошему удивило то, что многие абоненты выбрали пункт "Отказ от компенсации", тем самым выказав нам еще раз свою поддержку», — сказала она.

Вместе с тем, по словам топ-менеджера, многие клиенты воспользовались предложенными вариантами компенсаций. В то же время были и те, кто остался недоволен работой сети.

«Да, конечно, есть какой-то процент клиентов, которые были недовольны тем, что мы допустили эту ситуацию. Но в целом мы считаем, что репутационный ущерб нам удалось или удастся нивелировать. В этом смысле мы просто обязаны стать самым надежным оператором, сохранив все наши наработки. Повторюсь, что качество связи для нас остается главным приоритетом», — заверила Серебряникова.

Топ-менеджер «МегаФона» пояснила, что технические проблемы иногда случаются у всех компаний. В качестве примера, она привела недавнюю аварию в лондонском аэропорту Хитроу, которая привела к отмене практически всех рейсов British Airways, а также аварию с IT-системами перевозчика Delta Airlines.

«Несмотря на то что сбой в сети "МегаФона" — это в значительной степени стечение обстоятельств, он стал поводом провести серьезный аудит готовности к таким случаям в других частях сети. И хотя вероятности сбоев сложно полностью исключить, но мы считаем, что, если какие-то технические проблемы и возникнут, это никак не скажется на сервисе, который мы оказываем клиентам», — пояснила Серебряникова.

Сбой в работе сети сотового оператора «МегаФон» произошел 19 мая. На отсутствие связи жаловались пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Рязани и других городах. Проблемы продолжались в течение восьми часов. 13 июня случился еще один сбой — он продолжался в течение двух часов.

В качестве компенсации «МегаФон» предложил абонентам, пострадавшим от сбоя, такие варианты: 50 минут голосовой связи и один гигабайт трафика, два гигабайта трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».