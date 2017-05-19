Абоненты «Мегафона» остались без связи

Абоненты «Мегафона» в нескольких городах, включая Москву, остались без связи. О массовых сбоях в работе оператор сообщил в пятницу, 19 мая, на своей странице в Twitter.

«В Москве и нескольких городах — временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30 процентов. Звонки возможны через мессенджеры», — отмечается в сообщении сотового оператора.

При этом абоненты оператора в Twitter сообщают о полном отсутствии связи. Помимо жителей столицы жалуются на сбои в работе «Мегафона» абоненты в Нижнем Новгороде,Тольятти, Уфе, Самаре, Рязани и других городах. Об этом сообщают сами пользователи на страничке «Мегафона» во «Вконтакте» .

Автоотвечик на горячей линии «Мегафона» уведомляет пользователей о неполадках, в компании обещают устранить сбой в течение нескольких часов.

Неполадки в работе сети также наблюдаются у «Скартела» (бренд Yota).

«Мегафон» — один из крупнейших российских операторов сотовой связи из так называемой большой тройки (МТС, Мегафон, Билайн).