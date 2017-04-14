Топ-менеджер «Мегафона» подал в суд на Apple из-за размера гигабайта

Директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров подал в суд на компанию Apple из-за размера гигабайта. Об этом топ-менеджер рассказал в сообществе «Телеком-туса» в Facebook.

По словам Петрова, в американской корпорации гигабайт составляет тысячу мегабайт, а по российскому закону — 1024 мегабайта.

«Ответчик просит суд провести экспертизу. Не очень понятно зачем, но это ладно. Вопрос — это вообще возможно? Существует какое-то поверенное оборудование для измерения емкости памяти?» — спросил Петров участников группы. Он уточнил, что обратился в суд не как представитель компании, а как частное лицо.

Подать иск Петрова побудило несоответствие реальной памяти смартфона заявленной разработчиками. Объем памяти в iPhone 6s на 16 гигабайт, который он приобрел, по международным стандартам соответствует 12 гигабайтам, то есть занижен на 26 процентов. Истец требует вернуть потраченные на iPhone 54 тысячи рублей и выплатить ему еще 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.