Сбой в работе сотовой сети и интернета произошел в ФАС

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) произошел сбой в работе сотовой сети и интернета. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое в пятницу, 19 мая, цитирует РИА Новости.

«Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство», — сказали в ФАС.

Ранее 19 мая серьезный сбой произошел в работе крупнейших российских операторов мобильной сети, включая «Мегафон» и Yota. В «Мегафоне» заявили, что в Москве и нескольких городах страны успешность дозвона уменьшилась на 30 процентов. При этом в компании заверили, что звонить можно с помощью мессенджеров.

Изначально в «Билайне» также сообщили о неполадках, однако позднее представители оператора рассказали РИА Новости, что проблема возникла лишь на одной базовой станции и ситуация никак не связана с массовым сбоем.