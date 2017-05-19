Yota вслед за «Мегафоном» сообщила о сбоях в сети

Мобильный оператор Yota сообщил РИА Новости о сбоях в работе сети. В компании отметили, что специалисты активно работают над исправлением неполадок.

«К сожалению, сейчас действительно возможны сложности с подключением к нашей сети», — пояснили в Yota и пообещали устранить неисправности в ближайшее время.

Сотовые операторы «Билайн», «МТС» и Tele2 рассказали агентству городских новостей «Москва», что работают в штатном режиме.

Ранее 19 мая без связи осталась часть абонентов «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Самаре, Рязани и других городах. Автоотвечик на горячей линии компании уведомляет пользователей о неполадках, обещая устранить их в течение нескольких часов.

Оператор Yota (компания «Скартел») работает на инфраструктуре «Мегафона» и специализируется на предоставлении услуг мобильной связи и 4G-интернета.