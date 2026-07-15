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15:40, 15 июля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 16 лет колонии за алкоголь для детей

В Иркутской области осудили мужчину за покупку алкоголя детям
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области осудили мужчину за покупку алкоголя детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 151 («Вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, вечером 27 мая 2025 года в Байкальске 25-летний мужчина приобрел алкогольную продукцию и привез ее в дом в одном из СНТ, где находилась группа молодых людей, в том числе его брат. Передав алкоголь несовершеннолетним, он уехал. Ночью один из подростков, вооружившись ножом, напал на присутствующих в доме. В результате происшествия пять человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Нападавший и еще четверо пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
 
Также в ходе расследования были установлены факты совершения фигурантом преступлений сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
 
Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин развращал несовершеннолетних мальчиков.

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