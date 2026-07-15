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15:10, 15 июля 2026Силовые структуры

Россиянин развращал несовершеннолетних мальчиков

В Севастополе осудили мужчину, надругавшегося над несовершеннолетними мальчиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Севастополе осудили мужчину, надругавшегося над несовершеннолетними мальчиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних») и 135 («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2022 года и августе 2025 года 39-летний мужчина совершил действия сексуального и развратного характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Дети рассказали о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Суд приговорил его к 17 годам колонии особого режима, также удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда несовершеннолетним пострадавшим.

Ранее сообщалось, что россиянин удерживал женщину на даче и насиловал.

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