Россиянин удерживал женщину на даче и насиловал

В Бурятии арестовали мужчину за изнасилование бывшей сожительницы

В Бурятии арестовали мужчину за изнасилование бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По данным следствия, в конце июня этого года мужчина под предлогом оказания помощи приехал на дачу к бывшей сожительнице, расположенную в садовом товариществе на территории Заиграевского района. Напав на потерпевшую, злоумышленник изнасиловал ее, а также в течение нескольких часов удерживал женщину в доме.

Позже потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, после чего фигурант был задержан.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое мужчин изнасиловали российскую школьницу на берегу моря.

