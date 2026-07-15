Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 15 июля 2026Силовые структуры

Россиянин удерживал женщину на даче и насиловал

В Бурятии арестовали мужчину за изнасилование бывшей сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Бурятии арестовали мужчину за изнасилование бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По данным следствия, в конце июня этого года мужчина под предлогом оказания помощи приехал на дачу к бывшей сожительнице, расположенную в садовом товариществе на территории Заиграевского района. Напав на потерпевшую, злоумышленник изнасиловал ее, а также в течение нескольких часов удерживал женщину в доме.

Позже потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, после чего фигурант был задержан.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое мужчин изнасиловали российскую школьницу на берегу моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на визит Вучича в Киев
    Россиянам назвали преимущества и недостатки перевода машин на газ
    Раскрыт тайный груз с армией экзотических скорпионов и жуков из Азии в Россию
    Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах
    Названы города России с самыми подешевевшими квартирами
    В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа
    В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России
    Зеленский учредил новый орден и сразу наградил им фон дер Ляйен
    В Госдуме ответили на предложение Украины переименовать страну в Русь
    В России заявили о признаках вступления Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok