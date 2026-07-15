Киркоров продал дом в США за 100 долларов

Певец Киркоров продал свой особняк в США несовершеннолетней дочери за 100 долларов

Российский певец Филипп Киркоров продал свой особняк в США своей дочери. Сделка прошла за символические 100 долларов, сообщает Telegram-канал Mash.

Двухэтажный коттедж находится на улице La Gorce Drive в Майами. Площадь жилья достигает 734 квадратных метров. Внутри есть семь спален и семь ванных комнат. К дому прилегает участок в 13 соток. На территории имеются бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, а также пассажирский лифт.

Кадастровая стоимость особняка — 4,38 миллиона долларов, что в десятки тысяч раз больше той цены, по которой артист продал недвижимость. Этот шаг нужен был Киркорову, чтобы гарантировать дочери Алле-Виктории право на гражданство США.

Ранее Киркоров рассказал о ремонте в своей квартире в центре Москвы. Украшать жилье будут диван в русском стиле за два миллиона рублей и итальянские люстры за полтора миллиона рублей каждая, а также дизайнерские черепа и матрешки в калошах.