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18:01, 8 июля 2026Экономика

Киркоров рассказал о ремонте с черепами и матрешками в пентхаусе за миллиард

Певец Киркоров украсит пентхаус в Москве дизайнерскими черепами и матрешками в калошах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард рублей в центре Москвы черепами от известного дизайнера и матрешками в калошах. Об этом артист и его дизайнер Диана Балашова рассказали KP.RU.

Киркоров уже приобрел в свою квартиру много дорогой мебели — в том числе диван в русском стиле за два миллиона рублей и итальянские люстры за полтора миллиона рублей каждая. В качестве декора певец заказал два гигантских черепа от дизайнера Филиппа Плейна — они инкрустированы кристаллами Swarowski и стоят примерно по два миллиона рублей. Эти изделия планируют установить на кухне и в хозяйской спальне.

Недавно артист побывал на выставке «Арт-Россия» и приобрел там образцы современного искусства за миллионы рублей — позолоченные кресла, матрешек, картины, фигурки собак, расписанные под гжель. В числе последних покупок оказались новые работы художника Евгения Чеса — фигурка волка из мультфильма «Ну, погоди!» за 120 тысяч рублей и матрешка в калошах за 170 тысяч рублей.

Также Киркоров скупает для оформления стен многочисленные картины российских художников, отметила Балашова.

Ранее артист избавился от квартиры в Москве, где жил вместе с экс-супругой, певицей Аллой Пугачевой. Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 260 квадратов, расположенной в центре столицы на Земляном Валу. Ранее она представляла собой четыре отдельные квартиры, которые позже объединили. Уточняется, что в последнее время объект пустовал.

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