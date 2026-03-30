15:57, 30 марта 2026

Киркоров избавился от бывшего дома Пугачевой

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист РФ Филипп Киркоров избавился от квартиры в Москве, в которой жил вместе с экс-супругой, певицей Аллой Пугачевой. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 260 квадратов, расположенной в центре столицы на Земляном Валу. Ранее она представляла собой четыре отдельные квартиры, которые позже объединили. Уточняется, что в последнее время объект пустовал.

По информации источника, сделка по продаже состоялась в феврале 2026 года. Новым владельцем жилья стало агентство недвижимости, которое занимается флиппингом — стратегией, заключающейся в покупке недвижимости, ремонте и последующей перепродаже.

«Мы зашли сразу пулом и купили, заключив четыре договора купли-продажи», — рассказали о сделке в соцсетях компании. Ее представители добавили, что собираются разъединить четыре квартиры, убрать лестницу и восстановить перекрытия, сформировать границы и зарегистрировать новые планировки. Раскрывать другие подробности журналистам управляющий партнер агентства отказалась.

Ранее в марте сообщалось, что Филипп Киркоров решил продать элитную квартиру в Филипповском переулке, которую обещал оставить детям — Алле-Виктории и Мартину. Певец попросил за нее 240 миллионов рублей.

