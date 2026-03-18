Киркоров решил избавиться от обещанной детям элитной квартиры

KP.RU: Певец Киркоров выставил на продажу обещанную детям квартиру за ₽240 млн

Российский певец Филипп Киркоров решил избавиться от обещанной своим детям элитной квартиры. Артист планирует продать жилье и вложиться в новое концертное шоу, пишет KP.RU.

Речь идет о квартире в Филипповском переулке, которую Киркоров приобрел в начале 2000-х примерно за 4,5 миллиона долларов (356,5 миллиона рублей по текущему курсу). Она находится в одном подъезде с жильем его бывшей жены, Аллы Пугачевой. Площадь апартаментов достигает 210 квадратных метров. Сейчас певец планирует выручить от сделки 240 миллионов рублей.

Внутри квартиры есть спальня, кабинет, комната для персонала, гостиная, кухня с раздвижной дверью в столовую, две гардеробные и кладовка. Во всех помещениях выполнен дорогой ремонт и стоит мебель от ведущих люксовых дизайнеров — много позиций от Versace, Cavalli и Roberto Ventura. В отделке присутствуют золото, серебро, бархат и кристаллы Swarovski.

У певца есть еще один пентхаус уже на одном этаже с Пугачевой, поэтому старое жилье он планировал оставить детям — Алле-Виктории и Мартину. Однако в 2026 году решил продать эту квартиру, чтобы вложиться в новое концертное шоу.

По данным источников KP.RU, это не единственное жилье, которое Киркоров планирует продать. Артист также готов избавиться от двух квартир на Земляном валу — там он жил в детстве и во время брака с Аллой Пугачевой.

Ранее у Киркорова нашли огромный долг за жилищно-коммунальные услуги. По данным Shot, певец не оплатил 500 тысяч рублей по квитанциям в московских квартирах. Однако позже директор артиста опровергла наличие задолженности.