У Киркорова нашли огромный долг за ЖКУ

SHOT: Киркоров задолжал за ЖКУ более 500 тысяч рублей

У певца Филиппа Киркорова обнаружили долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в более полмиллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, артист владеет восемью квартирами в центре Москвы общей стоимостью более 1,3 миллиарда рублей. Три объекта находятся в Филипповском переулке недалеко от Арбата — речь идет о пентхаусе площадью 537 квадратов за 650 миллионов рублей и двух смежных квартирах в 209 и 190 квадратов за 480 миллионов рублей каждая. Долг за эти объекты составил 456 тысяч рублей.

Кроме того, Киркоров должен 65 тысяч рублей за пять квартир за 180 миллионов рублей в доме на Земляном Валу в Таганском районе. Три квартиры из пяти объединены в одну площадью 205 квадратов. Остальные две располагаются в соседнем подъезде и также являются смежными, их площадь составляет 135 квадратов.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке.