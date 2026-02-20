Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 20 февраля 2026Экономика

Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке

Mash: Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певца Филиппа Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Соответствующее решение вынесло Минэкологии и природопользования Подмосковья. Чиновники решили, что артист должен выплатить 86,12 и 26,82 рубля за то, что оборудовал личный пирс у своего особняка и тем самым перекрыл пляж. При этом ранее Красногорский городской суд встал на сторону звезды, признав «нерелевантным» иск саратовского предпринимателя Глеба Рыськова, в котором тот просил снять с кадастрового учета часть земли Киркорова и снести объекты, расположенные на береговой полосе.

Три дня назад стало известно, что Рыськов подал на певца, а также на его соседей по Мякининскому острову жалобу в Генпрокуратуру из-за той же береговой полосы. Он попросил ведомство восстановить природный ландшафт зоны, устранив частные строения. Предприниматель заявил, что при необходимости готов обратиться и в Верховный суд.

Известно, что общая кадастровая стоимость береговой полосы оценивается в 689 миллионов рублей. Свой участок площадью 4,2 тысячи «квадратов» Киркоров купил в 2014 году в ипотеку сроком на 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok