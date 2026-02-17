Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:46, 17 февраля 2026Экономика

На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

На Киркорова подали жалобу в Генпрокуратуру из-за участка на берегу Москвы-реки
Виктория Клабукова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Недовольство вокруг участка певца Филиппа Киркорова на Москве-реке стала поводом для обращения в Генпрокуратуру. Об этом пишут «Известия».

Жалобу на эстрадного певца подал саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Войну за береговую полосу предприниматель ведет с лета 2025 года. Доступ к побережью Рыськову необходим для осуществления благотворительного проекта: бизнесмен собирается открыть там пляж с аэрариями и фуд-кортами.

В октябре Рыськов подал иск в Красногорский городской суд с требованием аннулировать сделку Киркорова по покупке участка. Истец настаивал на том, что береговая линия так же, как и водоем, должна относиться к федеральной собственности и не распродаваться под частные владения. Кроме того, Рыськов подчеркивал, что такое расположение участка нарушает Водный кодекс и экологическое законодательство. Защита Киркорова тогда обращала внимание, что не один артист владеет участком на береговой линии — доступ к береговой полосе ограничивают и его соседи. Всего же в частной собственности на побережье находятся 46 участков. Суд отказал в удовлетворении иска.

Теперь Рыськов просит Генпрокуратуру восстановить природный ландшафт береговой полосы, устранив частные строения. Предприниматель готов при необходимости обратиться и в Верховный суд.

Общая кадастровая стоимость береговой полосы оценивается в 689 миллионов рублей. Свой участок площадью 4,2 тысячи квадратных метров Киркоров приобрел в 2014 году в ипотеку сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось о планах сделать личный пирс Киркорова у его особняка в Красногорске общественным. Тогда Telegram-канал Mash ссылался на соответствующее решение Минэкологии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении «больших компромиссов» на переговорах в Женеве

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В Минобороны России высказались об отключении терминалов Starlink в зоне СВО

    Долина выступит в Кремлевском дворце

    На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

    На Украине арестован бывший министр энергетики Галущенко

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

    На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok