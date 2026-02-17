На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

На Киркорова подали жалобу в Генпрокуратуру из-за участка на берегу Москвы-реки

Недовольство вокруг участка певца Филиппа Киркорова на Москве-реке стала поводом для обращения в Генпрокуратуру. Об этом пишут «Известия».

Жалобу на эстрадного певца подал саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Войну за береговую полосу предприниматель ведет с лета 2025 года. Доступ к побережью Рыськову необходим для осуществления благотворительного проекта: бизнесмен собирается открыть там пляж с аэрариями и фуд-кортами.

В октябре Рыськов подал иск в Красногорский городской суд с требованием аннулировать сделку Киркорова по покупке участка. Истец настаивал на том, что береговая линия так же, как и водоем, должна относиться к федеральной собственности и не распродаваться под частные владения. Кроме того, Рыськов подчеркивал, что такое расположение участка нарушает Водный кодекс и экологическое законодательство. Защита Киркорова тогда обращала внимание, что не один артист владеет участком на береговой линии — доступ к береговой полосе ограничивают и его соседи. Всего же в частной собственности на побережье находятся 46 участков. Суд отказал в удовлетворении иска.

Теперь Рыськов просит Генпрокуратуру восстановить природный ландшафт береговой полосы, устранив частные строения. Предприниматель готов при необходимости обратиться и в Верховный суд.

Общая кадастровая стоимость береговой полосы оценивается в 689 миллионов рублей. Свой участок площадью 4,2 тысячи квадратных метров Киркоров приобрел в 2014 году в ипотеку сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось о планах сделать личный пирс Киркорова у его особняка в Красногорске общественным. Тогда Telegram-канал Mash ссылался на соответствующее решение Минэкологии.