Пирс Киркорова в Подмосковье станет общественным

Mash: Пирс Киркорова у особняка в Красногорске сделают общественным

Личный пирс народного артиста РФ Филиппа Киркорова у его особняка в Красногорске сделают общественным. Об этом со ссылкой на соответствующее решение Минэкологии сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о пирсе в акватории Москвы-реки размером 235 на 82 метра, построенном пять лет назад без своевременного разрешения на землю от Росимущества, а также без разрешения на строительство. Саму береговую полосу артист приобрел в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет.

После возведения пристани территорию сразу обнесли забором, а объект так и не был введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет. Помимо этого, певец допустил ошибку в договоре с Минэкологии, где указал, что пирс стоит в акватории Волги. Строение станет общественным.

Требование Росприроднадзора о добровольном демонтаже заграждения Киркоров проигнорировал. Судебное заседание по этому вопросу назначено на конец января.

В октябре 2025 года стало известно, что саратовский бизнесмен Глеб Рыськов захотел отсудить частный берег Филиппа Киркорова на Москве-реке. Минувшим летом предприниматель попытался получить разрешение на использование земли для обустройства на ней общественной пляжной зоны, однако получил отказ.