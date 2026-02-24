Наличие у Киркорова огромного долга за ЖКУ опровергли

Директор Киркорова Успенская назвала клеветой сообщения о долге певца за ЖКУ

Директор певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская назвала клеветой сообщения о наличии у артиста полумиллионного долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Информацию представитель знаменитости опровергла в беседе с Super.ru.

По словам Успенской, опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности. «Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону», — подчеркнула директор Киркорова.

Успенская показала справку об отсутствии задолженности и отметила, что певец всегда вовремя платит за московские квартиры.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у Филиппа Киркорова есть долг за ЖКУ более чем в полмиллиона рублей. По данным канала, артист владеет восемью квартирами в центре Москвы общей стоимостью более 1,3 миллиарда рублей и не оплатил «коммуналку» на 456 тысяч рублей.

Также, по информации Shot, певец должен 65 тысяч рублей за пять квартир за 180 миллионов рублей в доме на Земляном Валу в Таганском районе.