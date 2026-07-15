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15:33, 15 июля 2026Мир

Пентагон впервые за 20 лет засекретил отчет по программе F-35

Bloomberg: Пентагон впервые за 20 лет засекретил отчет по программе F-35
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeremy Lock / Reuters

Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет заблокировало публикацию ежегодного отчета по программе производства истребителей F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление по подотчетности правительства (GAO) при Конгрессе.

По словам представителя GAO, ведомство ежегодно с 2005 года освещает процесс закупок F-35 по требованию Конгресса. Однако в текущем году в ходе проверок «была обнаружена конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению», что стало причиной блокировки отчета. Согласно изданию, это первый подобный случай за всю историю проведения обязательных проверок программы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может сообщить турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности снять запрет на продажу Турции американских истребителей F-35, который ввел сам.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN раскритиковал планы президента США. Он обвинил Анкару в территориальных претензиях и желании вернуть Османскую империю, добавив, что в случае получения самолетов страна использует их для агрессии.

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