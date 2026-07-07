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23:51, 7 июля 2026Мир

Нетаньяху раскритиковал планы Трампа передать Турции истребители F-35

Нетаньяху: Передача Турции истребителей F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Tomer Neuberg / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN раскритиковал планы президента США Дональда Трампа передать Турции истребители F-35.

«Это бы нарушило баланс сил на Ближнем Востоке, потому что Турция, как я думаю, имеет агрессивные намерения», — подчеркнул политик.

Он обвинил Анкару в территориальных претензиях и желании вернуть Османскую империю, добавив, что в случае получения самолетов страна использует их для агрессии.

Ранее стало известно, что Трамп может сообщить своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности снять запрет на продажу Турции американских истребителей F-35, который ввел сам.

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