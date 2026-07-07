Нетаньяху раскритиковал планы Трампа передать Турции истребители F-35

Нетаньяху: Передача Турции истребителей F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN раскритиковал планы президента США Дональда Трампа передать Турции истребители F-35.

«Это бы нарушило баланс сил на Ближнем Востоке, потому что Турция, как я думаю, имеет агрессивные намерения», — подчеркнул политик.

Он обвинил Анкару в территориальных претензиях и желании вернуть Османскую империю, добавив, что в случае получения самолетов страна использует их для агрессии.

Ранее стало известно, что Трамп может сообщить своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности снять запрет на продажу Турции американских истребителей F-35, который ввел сам.

