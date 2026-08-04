Собянин: Более 180 беспилотников летели в сторону Московского региона с утра 4 августа

С 8:30 до 22:00 4 августа Украина выпустила в сторону Московского региона 184 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 4 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах», — заявил он.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл место запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Подмосковью. По его словам, летят из Сумской и Черниговской областей, проходя через Брянскую, Тульскую и Калужскую области. «Соответственно, сначала рубежи дальние идут, их сбивают, потом уже дальнее Подмосковье. То, что прорывается, единицы, это уже здесь сбивают, в Москве», — отметил он.