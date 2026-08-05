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22:55, 4 августа 2026 (обновлено: 22:58, 4 августа 2026)Бывший СССР

ЕС принял жестокое решение по Украине

Евросоюз отказался защищать военнообязанных украинцев
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

С 5 августа Европейский союз (ЕС) больше не будет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам. Об этом заявили в МВД Чехии, передает RT.

Уточняется, что по вопросу ограничения права на пребывание в ЕС для украинских мужчин от имени союза выступал министр МВД Чехии Любомир Метнар. По данным СМИ, руководители силовых ведомств европейских стран встретились и обсудили данные инициативы. В основном идеи нашли поддержку среди его коллег.

Как считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, сложившиеся обстоятельства — следствие прямых договоренностей Киева и Берлина. Президент Украины Владимир Зеленский достаточно часто ездил в Германию и просил немецких лидеров простимулировать возвращение тех, кто пригоден к воинской службе, отметил собеседник в разговоре с RT. По всей видимости, им удалось прийти к консенсусу.

Эксперты связывают ужесточение подхода к украинским беженцам с истощением европейских бюджетов. Кроме того, уверяют аналитики, продолжается сознательное создание враждебной среды для украинских призывников.

Уже в прошлом году в медиа начала появляться информация о том, что Совет Евросоюза будет постепенно отменять программу приема беженцев c Украины. Тогда уточнялось, что европейские чиновники согласовали общие правила для перемещенных украинцев. Ключевая цель — устойчивое возвращение и реинтеграция обратно на Украину.

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