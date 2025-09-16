Мир
23:53, 16 сентября 2025

ЕС заявил о намерении отменить программу приема украинских беженцев

Совет ЕС намерен постепенно отменить программу приема украинских беженцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Совет Евросоюза (ЕС) планирует постепенно отменить программу приема беженцев c Украины. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что Совет согласовал общие правила для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию на Украину, когда позволят условия. «А также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право», — говорится в сообщении.

ЕС рассматривает возможность организации ознакомительного визита беженцев на Украину.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует избавиться от беженцев с Украины и передать мужчин в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

