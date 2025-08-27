Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 26 августа 2025Бывший СССР

В России заявили о планах ЕС избавиться от беженцев с Украины

ТАСС: ЕС планирует избавиться от беженцев с Украины и передать мужчин в ТЦК
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Страны Евросоюза хотят постепенно избавиться от беженцев с Украины. На это указывает ситуация с депортацией около 50 украинцев из Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Случай с депортацией порядка 50 молодых бандеровцев из Польши наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев. Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а пушечное мясо на самой Украине заканчивается», — сказал он, подчеркнув, что депортированные мужчины призывного возраста по прибытию в страну сразу же были направлены в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Он напомнил, что аналогичная ситуация происходила с мужчинами, на момент начала спецоперации отбывавшими наказание в тюрьмах Донбасса и Новороссии, у которых закончился срок. Они были депортированы на Украину из России через Грузию, а там их сразу забирали в ТЦК. «Дальнейшая их судьба очевидна», — резюмировал представитель силовых структур.

10 августа в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве днем ранее. После скандала премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 57 украинцев и 6 белорусов покинут страну из-за действий на мероприятии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Сотрудница морга обворовывала тела военнослужащих ВСУ

    В «Зените» поддержали желание получившего российский паспорт Сантоса сыграть за Бразилию

    В США оценили шансы ВСУ добиться возвращения территорий

    Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

    Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас»

    Трамп отказался считать Зеленского невиновным и пригрозил Украине санкциями

    Трамп рассмотрит «что-то серьезное» для украинского урегулирования

    Трамп объяснил отсрочку введения антироссийских санкций

    Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости