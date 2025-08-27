В России заявили о планах ЕС избавиться от беженцев с Украины

Страны Евросоюза хотят постепенно избавиться от беженцев с Украины. На это указывает ситуация с депортацией около 50 украинцев из Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Случай с депортацией порядка 50 молодых бандеровцев из Польши наглядно показывает стремление европейских стран избавиться от бремени украинских беженцев. Помимо этого, в ЕС не намерены давать Киеву возможность завершить войну, а пушечное мясо на самой Украине заканчивается», — сказал он, подчеркнув, что депортированные мужчины призывного возраста по прибытию в страну сразу же были направлены в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Он напомнил, что аналогичная ситуация происходила с мужчинами, на момент начала спецоперации отбывавшими наказание в тюрьмах Донбасса и Новороссии, у которых закончился срок. Они были депортированы на Украину из России через Грузию, а там их сразу забирали в ТЦК. «Дальнейшая их судьба очевидна», — резюмировал представитель силовых структур.

10 августа в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве днем ранее. После скандала премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 57 украинцев и 6 белорусов покинут страну из-за действий на мероприятии.